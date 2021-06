Milan, il bilancio di Gazidis: "Stagione speciale, orgoglioso della nostra squadra"

"Che doppia stagione è stata! Abbiamo vissuto qualcosa di speciale ed emozionante. In un club grande come il Milan, tutto parte dai tifosi. C'è senso di unità, di cui siamo orgogliosi e che dà una forza pazzesca al club". L'ad rossonero Ivan Gazidis ha tracciato un bilancio della stagione conclusa. "Che emozione, siamo in Champions. Noi soffriamo come tutti voi. Non ho parole per esprimere la riconoscenza verso di loro e questo è il culmine di un lavoro lungo e inteso. Alla fine ce l'abbiamo fatta e ce lo meritiamo. E' importante anche come l'abbiamo fatto", ha aggiunto.