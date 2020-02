Milan, Ibrahimovic tra gruppo e palestra: lo svedese salta la partitella

A due giorni dal derby contro l'Inter il tema in casa Milan è sempre lo stesso: Ibra sì o Ibra no? Tutto, diciamolo subito chiaramente, porta a pensare che lo svedese sarà in campo. Mettiamola così: se domenica sera l'avversario fosse stato un altro, si sarebbe potuto ipotizzare anche una sua partenza dalla panchina (in via precauzionale) ma essendoci i nerazzurri la storia è diversa. Ibrahimovic vuole esserci e salvo clamorose sorprese ci sarà: in settimana si è proceduto con la massima cautela per favorire il suo pieno recupero (oltre all'influenza anche un lieve indolenzimento al polpaccio lo aveva tenuto fuori dal match contro il Verona) e così si è fatto anche oggi. Zlatan ha lavorato dapprima in palestra, poi si è unito al gruppo per la parte tattica dopo di che non ha partecipato alla partitella finale tornando a fare lavoro personalizzato. Tutto previsto e tutto sotto controllo, normale gestione assicurano a Milanello: domani, nella rifinitura, Ibra proverà invece a forzare per la prima volta in settimana. Anche perché, se così non fosse, allora sì che ci sarebbe motivo per alimentare il dubbio.