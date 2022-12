Milan, Ibrahimovic sta tornando: "La quiete prima della tempesta"

Una foto in tribuna a San Siro accompagnata da una scritta ben precisa: "La quiete prima della tempesta". Zlatan Ibrahimovic è ormai pronto al rientro. Lo svedese è assente dai campi di gioco dal 22 maggio scorso, gol annullato a Reggio Emilia, a causa dell'operazione al ginocchio sinistro e oggi mette nel mirino il ritorno in campo, previsto per metà gennaio (il 4 la squadra torna in campo dopo la pausa Mondiale contro la Salernitana, ma è difficile che Pioli lo inserisca tra i convocati). Intanto il suo recupero procede senza intoppi, Zlatan continua gli allenamenti da solo e posta foto che sanno di ripresa. Ibra non ha intenzione di smettere e punta a tornare in campo per difendere lo scudetto.