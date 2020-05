Milan, Ibrahimovic partito per la Svezia, torna la prossima settimana

MILAN

Il giorno dopo gli esami che hanno scongiurato la lesione del tendine d'Achille e una fine anticipata della stagione, Zlatan Ibrahimovic è partito per la Svezia nel primo pomeriggio per raggiungere la famiglia. L'attaccante del Milan, alle prese con una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro rimediata nell'allenamento di lunedì, ritornerà a Milano la prossima settimana, quando dovrà sottoporsi a un nuovo consulto medico.

Ibra dovrebbe tornare in campo tra un mese ma i tempi di recupero potrebbero essere anche più brevi. Un grosso sospiro di sollievo per il Milan e per lo svedese, che lunedì aveva sentito un forte dolore al polpaccio. Poi gli accertamenti e la notizia che il tendine achilleo è perfettamente integro.