Milan, Ibrahimovic: "La nostra peggior partita ma sono ancora fiducioso"

LE PAROLE

Lo svedese ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta di Porto: "Non meritavamo il punto"

"È la peggior partita che abbiamo fatto, non meritavamo il punto". Zlatan Ibrahimovic, come al solito, non usa giri di parole nell'analizzare la sconfitta del Milan sul campo del Porto, la terza in altrettante uscite in Champions League. "Questo è il calcio, siamo a zero punti, ma dobbiamo continuare e sono fiducioso - ha proseguito l'attaccante svedese a Champions League live su Canale 5 - Per tanti in questa squadra è la prima volta in Champions, devono crescere e imparare. Le gare in Champions portano esperienza in campionato".

Ibra non cerca alibi per le assenze. "Mancano tanti giocatori, ma questo fa parte del calcio. Io sono appena tornato e sono contento di giocare - ha proseguito - Mi servono più minuti per ritrovare il ritmo, più gioco più il ritmo torna. Anche per Bakayoko era la prima partita, ma non voglio trovare scuse e nella prossima partita dobbiamo fare meglio". Infine sulle possibilità di qualificazione: "Mancano tre partite, abbiamo lottato per essere in Champions e fino a che ci sarà la possibilità puntiamo all'obiettivo".