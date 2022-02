Milan, Ibrahimovic: "Futuro? Non mollo fin quando non vinco con questa squadra"

QUI MILAN

Lo svedese alla presentazione degli NFTs ispirati alla sua autobiografia: "Non riuscire a giocare in questo momento mi dà dolore"

Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del suo futuro: "Il mio futuro è il calcio, il mio mondo è il calcio - ha detto l'attaccante del Milan nel corso della presentazione degli NFTs ispirati alla sua autobiografia -. Mi spiace che in questo momento non riesco a giocare, questo mi dà tanto dolore, soprattutto ora che la squadra sta andando bene. Voglio esserci e aiutare la squadra, da quando sono arrivato qua stiamo facendo grandi cose e ora manca solo una cosa: vincere trofei. Stiamo lottando e stiamo lavorando per questo, io non mollo fin quando non vinco con questa squadra". Getty Images

Undici artisti milanesi hanno omaggiato il campione svedese con altrettante opere d'arte digitale, nate partendo da frasi contenute nel libro Adrenalina - My untold stories. L'evento è stato naturalmente l'occasione per parlare anche del momento suo e della squadra: Ibra è fermo da oltre un mese, essendo sceso in campo l'ultima volta lo scorso 23 gennaio nello 0-0 di San Siro contro la Juventus. Proprio oggi, però, ha svolto parte della seduta d'allenamento con il resto del gruppo, prima di proseguire con il lavoro personalizzato per recuperare al meglio dal problema al tendine d'achille. L'attaccante rossonero non ci sarà certamente per il derby di Coppa Italia di martedì sera, ma potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per il big match del 6 marzo contro il Napoli.