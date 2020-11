Milan: Pioli osserva la squadra da casa, Ibra lo saluta tramite drone

A Milanello erano solo dieci i giocatori del Milan - in attesa degli altri impegnati con le nazionali - ad allenarsi sotto la guida, per il secondo giorno di fila, di Daniele Bonera. L'ex difensore e collaboratore tecnico domenica sera al San Paolo contro il Napoli andrà in panchina dopo le positività al Covid-19 prima di Stefano Pioli e poi del suo vice Giacomo Murelli. In isolamento a casa Pioli segue gli allenamenti della squadra sul suo computer in diretta, osservando le immagini riprese da un drone a Milanello e trasmettendo indicazioni in tempo reale in collegamento su Zoom con uno dei match analyst.