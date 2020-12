Milan, Ibra punta la Juve e... Liedholm

OBIETTIVO RIENTRO

Il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic resta ancora tutto da chiarire, ma l'obiettivo dello svedese è chiaro. esserci nella sfida del 6 gennaio contro la Juve. Una partita che molto probabilmente dirà tanto in chiave scudetto. In caso di successo rossonero, infatti, la squadra di Pirlo si potrebbe chiamare fuori dalla lotta per il decimo titolo consecutivo, mentre se CR7 e compagni dovessero sbancare San Siro, allora i giochi sarebbero riaperti. Per questo Ibra non vuole mancare.

Di certo, però, non c'è ancora nulla perché l'infortunio muscolare rimediato alla coscia destra è serio e non bisogna affrettare i tempi. Difficilmente sarà a disposizione di Pioli per la ripresa del campionato il 3 gennaio a Benevento, ma la Juve non vuole perdersela e farà di tutto per affrontare i campioni d'Italia in una match già ora attesissimo.

Anche perché c'è un po' di storia rossonera da scrivere. Finora Ibra ha segnato 78 gol con il Milan sommando tutte le competizioni e nel suo mirino c'è una leggenda e suo connazionale come Nils Liedholm, tredicesimo nella classifica dei bomber del Diavolo a quota 83.

