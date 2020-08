Milan, Ibra è pronto: tampone negativo, ora firma e primo allenamento

Dopo la festa per il suo ritorno in Italia, il Milan si prepara a riabbracciare Zlatan Ibrahimovic anche sul campo. Il tampone a cui lo svedese si è sottoposto al suo arrivo a Linate ha dato esito negativo, dandogli ufficialmente il via libera per cominciare la preparazione assieme ai compagni. Lunedì sarà dunque a tutti gli effetti l'Ibra-day: in mattinata è previsto l'arrivo a Casa Milan per mettere la firma sul nuovo contratto, mentre nel pomeriggio ci sarà il primo allenamento in vista della nuova stagione.