Milan, Ibra e Kjaer ancora a parte: domani il provino decisivo

Archiviato il pareggio contro il Genoa, in casa Milan è già tempo di pensare al Sassuolo, prossimo avversario domenica al Mapei Stadium. Pioli scioglierà il nodo che riguarda Ibrahimovic e Kjaer solo nella giornata di venerdì. Intanto i due oggi hanno svolto lavoro personalizzato. Resta da valutare Theo Hernandez, out col Genoa per un fastidio muscolare. Sicuri assenti Bennacer e Gabbia.

Getty Images