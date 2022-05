Milan, Ibra carica i tifosi dal pullman e sfonda un vetro

Entusiasmo alle stelle per l'arrivo del Milan a San Siro per la sfida contro l'Atalanta, penultima tappa della volata scudetto. Il pullman della squadra rossonera è stato accolto da due ali di tifosi letteralmente impazziti. Tifosi carichi a mille ma non solo loro. Nell'incitare i sostenitori rossoneri Zlatan Ibrahimovic ha sfondato un vetro del bus.

