Milan, festa per i 41 anni di Ibrahimovic: "Non ne fanno più come lui"

Il Milan celebra i 41 anni di Zlatan Ibrahimovic. In attesa di poterlo riabbracciare in campo il club rossonero ha voluto fare gli auguri al bomber svedese, che a discapito della carta d'identità continua a scalpitare per poter tornare e giocare quella che sarebbe la sua 28esima stagione da professionista. "Non ne fanno più come lui - il messaggio del Milan sui social - In una parola, unico. Passa un compleanno divino".