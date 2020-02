Milan, Hernandez risponde ai tifosi: "Chi non gioca con piacere qui non capisce nulla di calcio"

SU TWITTER

Dopo la clamorosa batosta del derby il mondo Milan era fermo alle parole del suo leader, Zlatan Ibrahimovic, che nel post-gara aveva evidenziato i problemi dei rossoneri sottolinenado gli errori del secondo tempo e aveva punzecchiato l'Inter. Dopo lo svedese il primo a parlare è stato Theo Hernandez, che è già un idolo per i tifosi del Diavolo e studia per diventare un leader della squadra del futuro.

"Il Milan è un grande club. I suoi colori mi hanno fatto innamorare", ha scritto su Twitter rispondendo alle domande dei followers il terzino francese ex Real Madrid, che apprezza molto anche Milano: "È divertente, ed è bello il modo in cui le persone mi hanno ricevuto". A proposito di Real, a chi gli chiede quali siano le differenze tra la A e la Liga, Hernandez risponde: "La Liga e la Serie A sono campionati molto diversi, ma c'è tanta competitività e intensità, il livello è alto. Il Milan e il Real sono i due club più grandi, i re della Champions League. Per me è il massimo aver indossato queste due maglie".

La parola magica è Champions League: "Se penso che il Milan possa raggiungere presto la vetta d'Europa? Indubbiamente", ha scritto accompagnando il post con la foto di Paolo Maldini che alza la Coppa dalle grandi orecchie a Manchester dopo il successo ai rigori sulla Juve. "Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce di calcio".

E lui al Milan ci è arrivato per merito di Maldini: "Mi ha scelto lui ma nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è uno specchio in cui guardare. Giocare sullo stesso campo in cui giocava lui è una grande motivazione per fare del mio meglio".

“Questa maglia richiede la più grande serietà e determinazione. Sempre” ha aggiunto Hernandez, che in questa stagione è il miglior marcatore stagionale dei rossoneri: "Quale ho festeggiato di più? Essendo un terzino sinistro urlo per ogni gol che faccio”.