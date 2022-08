Milan, goleada al Vicenza nell'ultima amichevole: Leao-Theo in grande forma

VICENZA-MILAN 1-6

Dopo lo svantaggio iniziale, i rossoneri reagiscono e travolgono i veneti: la catena di sinistra trascina i campioni d'Italia, che vincono 6-1. Nel finale, debutto di De Ketelaere

Le foto di Vicenza-Milan: esordio per De Ketelaere

















































1 di 26 © italyphotopress SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'ultima amichevole prestagionale fa sorridere il Milan, che reagisce nel migliore dei modi allo svantaggio. Rolfini sorprende la difesa rossonera dopo 20 secondi, ma la supremazia rossonera viene subito ristabilita: Leao pareggia e poi serve l'assist a Messias per il 2-1. Theo Hernandez (che causa l'autorete di Dalmonte) e Rebic fanno dilagare Pioli alla mezz'ora, poi arrivano le reti di Tomori e del croato (doppietta) a stabilire il 6-1 finale. Debutto al 75' per De Ketelaere.

Il Milan sorride dopo l'ultima amichevole pre-campionato, che mette in mostra l'ottima condizione degli elementi chiave dei campioni d'Italia: sono Leao e Theo Hernandez, infatti, a trascinare i rossoneri dopo un inatteso svantaggio. Pioli schiera più titolari possibili, col terzetto Messias-Diaz-Leao alle spalle di Rebic e la panchina iniziale per Adli e De Ketelaere. Ci si aspetta un dominio immediato, invece è il Vicenza a segnare per primo: cross di Begic e testa di Rolfini, che sorprende Tomori e beffa Maignan. Milan sotto dopo venti secondi, ma bravo a non scomporsi e far valere la propria superiorità: Leao entra in partita e suona la carica, prima con una percussione in area e poi con la rete del pareggio all'11'.



I rossoneri recuperano lo svantaggio e si rimettono subito in moto, trascinati dal portoghese, che serve l'assist per il 2-1 di Messias al 20': bello il colpo di testa del brasiliano, che vale il sorpasso. Il Vicenza accusa il colpo e subisce due reti in un minuto: Theo Hernandez serve Rebic per il tris, poi propizia la rete del poker con un pallonetto che viene deviato da Dalmonte (autorete). Nella ripresa, ecco le reti di Tomori (50') e Rebic (61', doppietta) ad arrotondare per il 6-1 finale. Debutto per De Ketelaere, entrato al 75' e autore di due ottimi guizzi. Apprensione invece per Tonali, uscito nel secondo tempo per un problema muscolare