Milan, Giroud fissa l'obiettivo: "Vogliamo la seconda stella"

Olivier Giroud si è raccontato ai microfoni di DAZN fissando gli obiettivi stagionali del Milan e toccando diversi argomenti importanti. Dai compagni di reparto all'addio di Maldini passando per Ibra e Pulisic. "Il nostro obiettivo è la seconda stella - ha spiegato l'attaccante rossonero -. Vogliamo fare la miglior stagione possibile in campionato e in Champions League. E' questa la nostra volontà". In Italia e in Europa al top, dunque. Tutto con un Leao più maturo accanto e un Ibra in meno a caricare il gruppo fuori e dentro al campo.