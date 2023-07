Milan, Pioli è soddisfatto: "Mi piace come si stanno inserendo i nuovi"

LE PAROLE

L'allenatore rossonero dopo il ko per 3-2 col Real: "Romero è entrato bene. Okafor? Può fare la punta e l'esterno sinistro"

Milan-Real Madrid 2-3: Ancelotti rimonta Pioli



























Nonostante la sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid nella prima amichevole americana, Stefano Pioli è molto soddisfatto dopo la gara di Pasadena: "Il Milan mi piace molto. Sono arrivati giocatori forti: Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, mi piace come si stanno inserendo - ha detto il tecnico rossonero - Ci permetteranno di giocare un calcio ancora più tecnico, ancora più offensivo. Dopo 10 giorni ho visto cose interessanti, ad esempio come abbiamo cercato di muovere la palla, la personalità. Che cosa cambierà dallo scorso anno? Occupiamo posizioni diverse ma i principi di gioco sono gli stessi".

Inevitabile un commento alla prestazione di Luka Romero, autore di un gran gol: "Romero è entrato molto bene. Non solo per il gol. Simic (titolare al posto di Gabbia che è ad un passo dal Villarreal)? Ha saputo solo stamattina che avrebbe giocato. Sta lavorando molto bene”.

Su Okafor, arrivato a Los Angeles mentre il Milan era in campo: “È un attaccante che può giocare in più ruoli, è giovane ma ha già dimostrato il suo valore. Ha colpi, velocità, uno contro uno, per me può fare la punta o l’esterno sinistro. Un giudizio vero però lo darò solo quando lo allenerò”.

Nessun commento, per ora, invece su Chukwueze, altro colpo in arrivo: "Finché non saranno miei giocatori, non commento".

