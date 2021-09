Milan, Giroud si allena in gruppo: si tenta il recupero per lo Spezia

MILAN

L'attaccante francese sembra aver smaltito i problemi alla schiena, Ibra ancora da valutare

Dopo la vittoria col Venezia, il Milan si prepara ad affrontare lo Spezia con la speranza di riavere a disposizione qualche infortunato. In particolare, a Milanello tiene banco la situazione di Olivier Giroud. Dopo aver saltato le ultime due gare per un problema alla schiena, il francese è tornato ad allenarsi in gruppo e proverà a recuperare per il match in programma sabato pomeriggio. Un'ottima notizia per Pioli, che potrebbe dunque avere un'opzione in più al centro dell'attacco. Getty Images

Vedi anche Milan Il Milan alza il muro: Pioli ha aggiustato la difesa

Al momento non ci sono certezze sul recupero completo di Giroud, ma l'impressione è che contro lo Spezia possa andare almeno in panchina. Il francese si è allenato col resto dei compagni e dovrebbe essere convocato per la trasferta in Liguria.

Quanto invece a Ibra, il dolore al tendine d'Achille sembra passato, ma ancora non è chiaro se Zlatan potrà essere subito a disposizione di Pioli a partire dal prossimo impegno in campionato. Per quanto riguarda lo svedese, infatti, lo staff medico rossonero preferisce agire con grande cautela per evitare rischi e la situazione viene valutata di giorno in giorno soprattutto in vista della sfida con l'Atletico in Champions. Da monitorare anche le condizioni di Calabria e Kjaer.