Milan, Giroud: "La mia vita è in area di rigore. Arrabbiato per l'espulsione"

MILAN

L'attaccante decisivo contro lo Spezia: "Mi sono dimenticato che ero ammonito ma nella mia testa sono ancora un bambino che ama il calcio"

© Getty Images La mezza rovesciata al volo di Olivier Giroud è valsa tre punti per il Milan contro lo Spezia ma l'attaccante francese salterà il match contro la Cremonese a causa dell'espulsione causata dal secondo giallo per l'esultanza senza maglietta: "Sono arrabbiato perché mi sono dimenticato che ero ammonito. Ora sono inc...to, mi passerà. Nella mia testa sono ancora un bambino (ride, ndr) che ama il calcio e l'adrenalina che ti dà. Il gol? La mia vita è in area di rigore, bello anche l'assist di Tonali".

Le partite a San Siro contro lo Spezia sembrano stregate: "Stavo pensando che questa partita mi ha ricordato quella dell'anno scorso (con l'arbitro Serra che non aveva dato il vantaggio cancellando la rete del 2-2 di Messias, ndr) ma stavolta abbiamo vinto. C'è grande spirito di squadra, abbiamo vinto credendoci fino alla fine. Importanti questi tre punti".

Sul momento che sta vivendo: "Non so se è il mio migliore di sempre ma a volte ti trovi al posto giusto al momento giusto. Provo a mantenere sempre la fiducia e a fare di più in allenamento. Fino a quando giocherò? Non lo so, fino a quando il mio corpo non dirà basta" le parole a Sky.