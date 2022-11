Serie A, Milan-Spezia 2-1: Giroud decisivo e poi espulso

MILAN-SPEZIA 2-1

Maldini risponde a Hernandez, poi il centravanti francese trova l'acrobazia da tre punti all'89°

Milan-Spezia 2-1 nella 13a giornata di Serie A. Partita emozionante a San Siro e risolta all'89° da un'acrobazia di Giroud, poi espulso per essersi tolto la maglia (da ammonito) durante l'esultanza. Prima Milan in vantaggio al 21' con Hernandez tra una traversa di Krunic e una di Leao, ma raggiunto al 59° da un destro a giro vincente del figlio d'arte Maldini. A un minuto dalla fine la giocata da tre punti di Giroud su assist di Tonali.

LA PARTITA

Il Milan ha vinto una partita dai mille volti e dalle molteplici storie contro lo Spezia di Gotti che, trascinato dal più classico dei gol dell'ex - storico in questo caso come quello di Daniel Maldini - ha giocato una partita gagliarda, resistendo con un po' di fortuna nel primo tempo salvato dalle traverse salvo poi costruirsi con merito l'opportunità di uscire con punti da San Siro. Il fattore Giroud ha fatto la differenza con il numero 9 rossonero lanciato nella mischia da Pioli per risolvere le cose e riuscendoci nella maniera più acrobatica possibile a un minuto dal novantesimo. Un gol importante quello del francese, un 2-1 tanto fondamentale da far passare in secondo piano l'ingenua espulsione rimediata per essersi tolto la maglia nell'esultanza.

I tre punti infatti rilanciano il Milan al secondo posto a sei punti di distanza dal Napoli capolista, ma sono arrivati al termine di una partita più nervosa e confusa che ben giocata dai ragazzi di Pioli, probabilmente ancora distratti dalla sbornia di gioia per il passaggio in turno in Champions League. La sensazione di una gara "maledetta" però ha iniziato a farsi sentire dopo gli errori sottoporta di Tomori e Messias, ma soprattutto per la clamorosa traversa di Krunic e la parata d'istinto di Leao prima del vantaggio (convalidato dopo 4 minuti d'attesa) di Hernandez su assist di Bennacer. Sopra di un gol però il Milan non ha trovato il modo di chiudere la contesa sprecando diverse occasioni in ripartenza per imprecisione e scontrandosi ancora sulla traversa al 48' con Leao, con tanto di respinta sulla linea di Ampadu sul tiro di Krunic a botta sicura.

Un segnale che il match non era ancora finito lo Spezia lo ha dato prima con Caldara nei vari calci piazzati, ma soprattutto con Nzola al 50' del primo tempo che ha mancato l'appuntamento col gol a porta vuota di pochi centimetri. Campanello d'allarme che è diventato sirena dopo gli errori di Messias e Origi a inizio ripresa e il colpo di testa alto da pochi passi di Ekdal. Nel primo quarto d'ora del secondo tempo lo Spezia ha avuto il coraggio di alzare pressione e baricentro, capitalizzando il momento positivo con il destro a giro di Maldini che ha battuto Tatarusanu sotto gli occhi di papà Paolo in tribuna, misto di incredulità e gioia paterna trattenuta.

L'ultima mezz'ora del match è stata poi un far west in campo. Una pioggia di cartellini e un gol - bellissimo - annullato a Tonali per un fallo a centrocampo di Tomori al 65'. Poi tanta confusione, palloni mandati in area alla rinfusa e contropiedi dello Spezia fino all'89° quando Giroud, pescato in area sul secondo palo da Tonali, si è inventato l'acrobazia da tre punti che ha infiammato San Siro e gli è costata l'espulsione.

--

LE PAGELLE

Bennacer 6,5 - L'assist per il gol di Hernandez è una perla da regista di assoluta qualità, poi si ripete a metà primo tempo ma senza il lieto fine. Nel mezzo anche tanta "legna" in fase di interdizione che gli costa anche un giallo e un cambio tattico all'intervallo.

Giroud 7 - Entra per decidere la partita e decide la partita con un gol in acrobazia incredibile. Rovina parzialmente il tutto prendendosi una espulsione ingenua, ma resta la giocata da tre punti.

Tonali 7 - Nel momento di caos tecnico, tattico e nervoso lui è la luce nel marasma rossonero. Entra nella ripresa e segna un gol all'incrocio dei pali, poi tolto dal Var. Nel finale pennella l'assist perfetto che Giroud trasforma in gol.

Maldini 6,5 - Segna un gol storico, da Maldini in casa del Milan. Un bel destro a giro sul secondo palo dal limite in una partita per il resto difficile a supporto di Nzola. La sua è la prima rete dello Spezia in trasferta in questo campionato.

--

IL TABELLINO

MILAN-SPEZIA 2-1

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 5,5; Kalulu 6, Gabbia 6, Tomori 5,5, Hernandez 6,5; Krunic 6, Bennacer 6,5 (1' st Tonali 7); Messias 5,5 (27' st Rebic 5,5), Diaz 6 (27' st De Ketelaere 6), Leao 5,5 (46' st Thiaw sv); Origi 5,5 (27' st Giroud 7). A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Kjaer, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx. All.: Pioli 5,5.

Spezia (3-5-2): Dragowski 6; Ampadu 5,5, Kiwior 6, Caldara 6,5; Amian 5,5 (9' st Reca 6), Ekdal 6 (46' st Strelec sv), Bourabia 6,5 (23' st Ellertson 6), Agudelo 5,5 (23' st Hristov 5,5), Holm 6; Maldini 6,5 (23' st Verde 6), Nzola 5,5. A disp.: Zoet, Zovko, Ferrer, Sala, Beck, Sher, Nguiamba, Sanca. All.: Gotti 6.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 21' Hernandez (M), 14' st Maldini (S), 43' st Giroud (M)

Ammoniti: Bennacer, Messias, Hernandez, Tonali (M); Ampadu, Ellertson, Nzola, Caldara (S)

Espulsi: 44' st Giroud (M) per somma di ammonizioni

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Dall'inizio della scorsa stagione, solo Ramy Bensebaïni del Mönchengladbach (8) ha segnato più gol di Theo Hernández (7) tra i difensori dei top-5 campionati europei.

Dall’inizio del 2022 il Milan ha vinto 12 partite interne in Serie A, nessuna squadra ha ottenuto più successi casalinghi nella competizione nel periodo (12 anche l’Inter).

Daniel Maldini ha segnato a San Siro 5333 giorni dopo l'ultimo gol segnato dal padre Paolo Maldini in questo stadio in Serie A (30 marzo 2008).

Il gol di Olivier Giroud (88 minuti e 27 secondi) è la sua rete più tardiva nel campionato italiano.

Prima di Olivier Giroud l'ultimo giocatore del Milan ad avere segnato ed essere stato espulso in Serie A è stato Alessio Romagnoli contro il Sassuolo, il 28 novembre 2021.

20° gol per Theo Hernández in Serie A, gli ultimi tre sono tutti arrivati in gare interne, è la seconda rete contro lo Spezia nel torneo – solo a Venezia e Parma ha segnato di più nella massima serie (entrambi tre).

Ismaël Bennacer ha effettuato il suo primo assist a San Siro in Serie A da quando è arrivato al Milan, prima di oggi l’ultimo passaggio vincente dell’algerino in una gara interna di campionato risale al 3 aprile 2019 (rete di Di Lorenzo contro il Napoli).

Lo Spezia ha subito 15 tiri nel primo tempo di questa partita, solo una volta ne ha concessi di più nei primi 45 minuti di una gara di Serie A: il 31 ottobre 2021 contro la Fiorentina (18).

Lo Spezia non ha vinto sei partite di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2021.

Il Milan ha ottenuto un solo clean sheet nelle utlime 10 partite di Serie A, mentre nelle 10 precedenti aveva mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni.