Milan, Gattuso: "Perso per un episodio sfortunato. Se Orsato ha sbagliato pagherà"

30/03/2019

Sull'ingresso di Cutrone: "Abbiamo provato una pressione più alta, attaccando i loro centrali - ha proseguito Gattuso a Dazn - Poi siamo andati con la difesa a tre nel tentativo di riempire di più l'area con più uomini dal centrocampo in su. Un cambio di modulo? Dobbiamo avere tempo per lavorarci". Sull'errore di Donnarumma in avvio di partita: "L'errore fa parte del gioco soprattutto quando vai alla ricerca di questo tipo di gioco. Non deve sentire eccessiva pressione addosso per la sconfitta, può capitare di sbagliare toccando così tanti palloni in una partita".



"Non serve a nulla essere arrabbiati, dobbiamo valutare cosa sta andando e cosa no. Sicuramente la sconfitta nel derby ha lasciato qualcosa a livello psicologico e prendere gol dopo 1' non ha aiutato -. ha detto ancora Gattuso - Dobbiamo guardare avanti e non darci le martellate da soli, recuperare le energie e guardare avanti. Oggi abbiamo giocato meglio che col Chievo ma non sono arrivati i tre punti. Dobbiamo recuperare le energie e pensare partita dopo partita. Kessie? Si è allenato giovedì pomeriggio. Nessun problema, nessun rancore. E' stata solo una scelta tecnica". Sul suo futuro: "Io penso che sono un professionista, onorato di allenare in questa grande società, poi come tutte le persone normali a fine anno ci si guarda negli occhi e si decide.