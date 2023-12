Milan, Furlani: "Decreto Crescita? Scelta triste per il calcio italiano. Pioli troppo discusso"

© Getty Images

La cancellazione del Decreto Crescita ha scosso il calcio italiano e prima di Milan-Sassuolo l'ad del Milan Giorgio Furlani ha ribadito la propria posizione contraria alla decisione: "L'ho vissuta male perché è una scelta triste per il calcio italiano, ci rende più poveri e ci indebolisce". Quella del dirigente rossonero è una presa di posizione condivisa in Serie A: "Il calcio non è visto come un settore economico, ma dovrebbe esserlo. Siamo stati leader per decenni in Europa e ora non più". Cambiano le prospettive di mercato, anche a gennaio: "Non cambia solo per noi, ma per tutte le squadre. Da gennaio è una cosa che dovremo considerare".