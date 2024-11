Dubbi sul gol di Zortea, il Var toglie la rete a Viola: tutti gli episodi discussi

Grande lavoro per l'arbitro Fabbri e il Var Aureliano nel corso di Cagliari-Milan, match disputato all'Unipol Domus e valido per la dodicesima giornata di Serie A. Tanti gli episodi, specialmente nel primo tempo a partire dal gol di Zortea arrivato al minuto due. Sul corner dei sardi è l'esterno a colpire a botta sicura: nell'occasione Luvumbo, che appare in fuorigioco, disturba in maniera evidente Maignan. Tanto che il portiere francese deve scorgersi per vedere partire il tiro. Situazione sospetta, ma il Var non interviene confermando quindi il gol.