Milan, Fonseca: "Sono soddisfatto, stiamo trovando la solidità che ci serve"

Uomo chiave in mezzo al campo è stato Fofana e non solo per l'assist, così come la crescita della coppia Gabbia-Thiaw sembra esserci: "I centrali hanno fatto molto bene, anche Fofana e Terracciano in mezzo al campo aiutando i difensori. Ci serve stabilità per poi attaccare meglio, ma stiamo crescendo". Si è fermato per infortunio, invece, Leao: "Parlando con lui è sembrato più uno stop preventivo che qualcosa di grave. Valuteremo". I problemi muscolari cominciano a essere tanti: "È un periodo sfortunato, ma i problemi di questo tipo li hanno solo Musah e Loftus-Cheek. Il resto non possiamo controllarlo".