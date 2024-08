Milan, Fonseca: "Non si può vincere difendendo così, io primo responsabile"

MILAN

Il tecnico rossonero dopo il ko di Parma: "C'è un problema generale di scarsa capacità di aggredire"

© Getty Images Paulo Fonseca mastica amarissimo dopo il pesante ko col Parma: "Sconfitta difficile da spiegare - le parole del tecnico del Milan a Dazn -. Difensivamente abbiamo fatto molto, molto male. È impossibile vincere queste partite difendendo così. Abbiamo fatto male come squadra e abbiamo perso molti duelli, eravamo sempre in ritardo, le preventive erano sbagliate. Troppi errori, abbiamo permesso al Parma di creare troppe occasioni. Io sono sempre il principale responsabile e mi assumo tutte le colpe, ma è chiaro che è un problema di atteggiamento collettivo, di mancanza di aggressività".

L'allenatore portoghese sembra faticare a darsi una spiegazione: "Questa squadra ha un problema generale di scarsa capacità di pressing alto, è stato così anche col Torino. Se mi aspettavo tutti questi problemi? No, abbiamo fatto una grande pre season, ma è sempre più facile giocare contro le grandi squadre. In campionato abbiamo avuto un cambiamento difficile da capire. Anche in allenamento facciamo bene, poi arriviamo alla partita e giochiamo così. Difficile da spiegare".