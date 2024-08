Serie A, Parma-Milan 2-1: primo ko per Fonseca

PARMA-MILAN 2-1

Pulisic risponde a Man, alla fine decide Cancellieri: difesa rossonera completamente da registrare

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan crolla 2-1 in casa del Parma nella seconda giornata di Serie A e incappa nella sua prima sconfitta stagionale, rimanendo inchiodato a 1 punto in classifica. I rossoneri partono malissimo e vanno sotto dopo appena 2’, puniti da Man. Tra fine primo tempo e inizio ripresa trovano una buona reazione che porta al pareggio targato Pulisic (66’), ma l’eccessivo sbilanciamento offensivo dei rossoneri regala ai padroni di casa il definitivo 2-1 in contropiede al 77’, con una rete che porta la firma del neo entrato Cancellieri. Per Pecchia una vittoria di grande blasone che fa sognare i tifosi, per Fonseca un ko pesantissimo che conferma quanto la squadra sia ancora da registrare, specialmente sul piano difensivo.

LA PARTITA

Il Parma parte in maniera ultra aggressiva e dopo appena 2’ è già avanti: la difesa del Milan è mal posizionata su un cambio di campo, la sovrapposizione di Valeri taglia fuori Calabria, il cross dell’esterno crociato è perfetto per l’inserimento di Man che da pochi basse batte Maignan sotto la traversa. La reazione rossonera è tutt’altro che rabbiosa, Leao e Pulisic riescono a entrare poco nel vivo del gioco, mentre Okafor è sempre circondato da maglie avversarie. I rossoneri si svegliano attorno alla mezzora, quando sfiorano il gol due volte prima con lo stesso Okafor (al termine di un’azione confusa nel cuore dell’area), poi con una zuccata di Pavlovic, ma in entrambe le occasioni è strepitosa la risposta di Suzuki. Al 37’ è ancora Pavlovic a spaventare il portiere giapponese, sugli sviluppi di un corner, ma questa volta il suo colpo di testa sfiora il palo e si spegne sul fondo. Al 42’, dopo diversi minuti di forcing del Milan, il Parma ha una clamorosa chance in contropiede, ma Sohm spreca sull’invito di Man calciando malissimo da buona posizione. Con gli ospiti totalmente sbilanciati in avanti la scena si ripete incredibilmente altre due volte nei minuti successivi, ma prima Man, poi Mihaila sprecano dei contropiede ghiottissimi facendosi rimontare rispettivamente da Pavlovic e Tomori.

La ripresa si apre con una grande conclusione di Reijnders, tra i migliori già nel primo tempo, su cui Suzuki non può nulla, ma che si stampa in pieno sulla traversa. Il Milan ha comunque tutto un altro piglio e prima del 50’ va ancora a un passo dal vantaggio con Pulisic, che trova sulla sua strada l’ennesima grande risposta del portiere crociato. La squadra di Fonseca cresce, ma fatica a trovare il giusto equilibrio e continua a rischiare tantissimo sulle ripartenze del Parma, come quando Man va a millimetri dal 2-0 con un destro a giro al 62’. L’insistenza degli ospiti è però premiata al 66’ quando Leao riesce finalmente ad accendersi e ad avere la meglio su Coulibaly grazie a un bello scambio con Theo, per poi crossare per Pulisic, che da zero metri e a porta vuota fa 1-1. Fonseca prova a premere sull’acceleratore inserendo Emerson Royal e Fofana, ma la scelta si rivela fallimentare: il brasiliano è totalmente fuori posizione sull’ennesimo contropiede del Parma, che confeziona il 2-1 con i nuovi entrati. Assist di Almqvist, gol di Cancellieri. Il Milan a quel punto esce dal campo e non riesce più a reagire. Al triplice fischio arriva la prima sconfitta stagionale, sicuramente molto prima di quanto Fonseca si attendesse. Da qui si può solo ripartire.

LE PAGELLE

Man 7 - Velocità, tecnica, spunto e imprevedibilità sono le armi con cui fa girare la testa alla difesa del Milan. Sblocca immediatamente una serata che si rivelerà da sogno per i suoi.

Coulibaly 6,5 - Nel primo tempo tiene a bada Leao con grinta e fisicità, approfittando della scarsa vena difensiva del portoghese per concedersi anche qualche strappo in avanti condito da giocate di fino. Nella ripresa va leggermente più in affanno, ma la sua resta una partita di livello.

Suzuki 7 - Quando il Milan alza i giri e comincia a farsi pericoloso, nella parte centrale del match, lui risponde presente con almeno quattro interventi tanto decisivi quando belli da vedere. Non può nulla sul gol di Pulisic.

Calabria 5 - Sbanda più e più volte, spalanca la strada al gol del vantaggio del Parma e a inizio ripresa per poco non serve su un piatto d’argento il raddoppio agli avversari. Fonseca lo toglie a metà ripresa per far spazio a Emerson Royal, che riesce a fare peggio di lui (4,5).

Leao 5,5 - Molto defilato, isolato e poco coinvolto nella manovra nel primo tempo. Più brillante e nel vivo dell’azione nel secondo, ma sempre poco lucido in fase di conclusione. La bella azione e l’assist per l’1-1 di Pulisic non bastano a salvare la sua serata.

Pavlovic 6,5 - Forse c’è ancora da lavorare sull’intesa con i compagni di reparto, ma individualmente la sua è una gara di grande spessore. Chiusure decisive, anticipi puliti e anche un paio di colpi di testa pericolosi in area avversaria. Difficile che Fonseca possa privarsi di lui da qui in avanti.

IL TABELLINO

Parma-Milan 2-1

Parma (4-2-3-1): Suzuki 7; Coulibaly 6,5, Balogh 6,5, Circati 6, Valeri 6,5; Estevez 6 (30' st Cyprien 6), Bernabé 6,5; Man 7 (30' st Almqvist 6,5), Sohm 6 (14' st Cancellieri 7), Mihaila 6,5 (25' st Del Prato 6); Bonny 6.

Allenatore: Pecchia 7,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5 (22' st Emerson Royal 4,5), Pavlovic 6,5, Tomori 6, Hernandez 5; Musah 5,5 (22' st Fofana 6), Reijnders 6,5; Pulisic 6 (41' st Chukwueze sv), Loftus-Cheek 5,5, Leao 5,5; Okafor 5 (41' st Jovic sv).

Allenatore: Fonseca 5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 2' Man (P), 21' st Pulisic (M), 32' st Cancellieri (P)

Ammoniti: Pavlovic (M), Emerson Royal (M)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Il Parma ha battuto il Milan in Serie A per la prima volta dal 16 marzo 2014 (4-2); da allora, aveva raccolto due punti in otto sfide contro i rossoneri.

• Era dalla stagione 2011/12 che il Milan non vinceva alcuna delle prime due gare giocate in una stagione di Serie A - anche in quel caso ottenne un solo punto.

• Il Milan ha vinto solo una delle ultime 11 partite tra tutte le competizioni (5N, 5P), mantenendo solo una volta la porta inviolata nel perido (0-0 vs Juventus, 27 aprile scorso).

• Il Parma ha vinto una partita in Serie A per la prima volta dal 14 marzo 2021 (2-0 vs Roma); da allora, aveva raccolto solo due punti in 12 gare nella massima serie.

• Il Milan non perdeva in Serie A contro una squadra neopromossa dal 13 febbraio 2021 (0-2 vs Spezia); da allora, 14 vittorie e cinque pareggi in queste sfide.

• Il Parma non restava imbattuto nelle prime due gare giocate in una stagione di Serie A dal 2009/10, con Francesco Guidolin alla guida – anche allora un pareggio e una vittoria.

• Prima di Dennis Man, l'ultimo giocatore del Parma ad aver segnato in entrambe le prime due giornate di un campionato di Serie A era stato Alberto Paloschi nel 2009/10, contro Udinese e Catania.

• Quello di Dennis Man (1:24) è il gol più rapido segnato da inizio match dal Parma in Serie A dalla rete di Jasmin Kurtic (00:23) il 4 ottobre 2020 contro il Verona.

• Dennis Man ha già eguagliato in questo campionato il numero di gol realizzati nella sua precedente stagione in Serie A: due, come nelle 14 presenze del 2020/21.

• Cinque dei sei gol di Matteo Cancellieri in Serie A sono arrivati da subentrato, di cui quattro a partire dal 70' in poi.

• Christian Pulisic ha preso parte attiva a cinque gol (tre reti, due assist) nelle ultime sei presenze in Serie A.

• Rafael Leão ha fornito tre assist a Christian Pulisic dall'inizio dello scorso campionato, più che a qualsiasi altro compagno nel periodo in Serie A.