Milan, Fonseca: "Molto soddisfatto, Torriani portiere del futuro"

Il tecnico rossonero dopo la vittoria ai rigori sul Barcellona: "Saelemaekers bene da terzino, col Torino voglio lo stadio pieno"

Il Milan batte il Barcellona ai rigori













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Sono molto soddisfatto dai giocatori, il coraggio che mettono, come giocano. Tutti i giocatori. Vediamo già chiare intenzioni, dopo quattro settimane non è facile. I ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. Abbiamo molto da migliorare ma stiamo facendo i passi giusti. La tournée è stata molto molto positiva, le sensazioni molto buone". Lo ha detto il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, dopo la vittoria ai rigori contro il Barcellona che ha chiuso la tournée dei rossoneri negli Usa. "Pulisic ha fatto una fantastica partita per me, ha giocato da 10 nel primo tempo e può giocare ovunque in attacco, è molto, molto intelligente - ha aggiunto -. Mi è piaciuto vedere lui lì e Saelemaekers da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva. Torriani? Posso dirne solo grandi cose, non ho parole per lui, è troppo presto ma non ho dubbi che abbiamo un portiere per il futuro", ha concluso il portoghese parlando del portiere 19enne.

"Dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto cose buone in queste tre amichevoli contro squadre forti - ha spiegato Fonseca - Noi vogliamo recuperare in fretta la palla quando la perdiamo. Vogliamo essere una squadra che fa pressing alto. Si comincia a vede la pressione alta della squadra, chiaramente dobbiamo migliorare, ma sarà una delle cose che vogliamo fare in campo".

Sulla tournée americana, il portoghese ha poi spiegato: "Sono stati giorni molto buoni. Le persone e i tifosi sono stati speciali con noi. Ora è tempo di tornare a casa, avremo due giorni per stare con le nostre famiglie e poi cominceremo a preparare la prima partita ufficiale, anche se prima abbiamo un'altra amichevole contro il Monza. Dobbiamo iniziare a pensare all'esordio in campionato, giocheremo la prima a San Siro, mi aspetto lo stadio pieno. Noi vogliamo costruire una squadra che lasci i tifosi orgogliosi. Abbiamo incominciato bene, dobbiamo migliorare, ma alla fine penso che i tifosi saranno sempre con noi. Vogliamo sentire il loro sostegno fin dalla prima giornata".

MERCATO: EMERSON ROYAL IN CHIUSURA, FOFANA SI COMPLICA

Continua la trattativa per portare Emerson Royal in rossonero: il Milan è vicino a trovare l'accordo con il Tottenham, mentre quello con il terzino già c'era. La distanza rimane di meno di un milione. La società rossonera conta di chiudere nelle prossime ore, già in serata o nella giornata di domani. Rimane importante, invece, la distanza con il Monaco per Fofana, resa più difficile da un inserimento del Manchester United, che però non ha ancora fatto un'offerta ufficiale. Il centrocampista continua a preferire i rossoneri, ma se dovesse arrivare l'apertura alla squadra inglese questo potrebbe dare più forza alla richiesta del Monaco di 35 milioni. L'offerta del Milan verrà migliorata, perché Fofana è un obiettivo dei rossoneri.

