Milan, Fonseca: "Era importante vincere dopo il derby, ma dobbiamo migliorare tanto"

Le parole del tecnico rossonero: "Pulisic più accentrato è più nel vivo del gioco e sa essere decisivo"

Il Milan non ha sbagliato e dopo la sbornia della vittoria nel derby, si è confermato davanti al proprio pubblico contro il Lecce dando risposte positive a Fonseca: "Continuare a vincere dopo il derby era troppo importante - ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -, quella partita ci ha dato fiducia. I ragazzi hanno fatto una partita seria e abbiamo avuto dei buoni momenti in fase offensiva, riuscendo anche a non prendere gol".

Nella prima mezz'ora però il Milan ha faticato a rendersi pericoloso: "Questa squadra deve imparare a giocare questo tipo di partita e il nostro gioco posizionale dev'essere diverso - ha continuato Fonseca a DAZN -, ci sono diverse situazioni in cui possiamo fare meglio aspettando lo spazio e il momento giusto, capendo le varie fasi. Non siamo abituati a giocare così e dobbiamo migliorare ancora tanto quando affrontiamo questo tipo di partite con avversari più chiusi e che non danno spazi".

Il Milan ha cambiato qualcosa anche a livello difensivo con richieste diverse ai terzini, avvicinati ai centrali per uscire in un secondo momento: "Nelle prime partite eravamo troppo esposti e c'era troppo spazio tra i nostri difensori. Abbiamo cambiato qualcosa chiedendo un aiuto ai centrocampisti, ma anche in questo caso è questione di lavoro e di migliorare. Nei primi trenta metri di campo dobbiamo essere più aggressivi".

Leao e Pulisic sono stati ancora protagonisti, con lo statunitense ancora in gol: "In questo modo Christian è più partecipe nel nostro gioco, in momenti diversi può giocare più accentrato o più esterno. Giocando più centrale è più vicino alle zone calde dove contano i gol, gli assist e le decisioni importanti".