Milan, emergenza infinita: Brahim Diaz positivo al Covid-19

Nuova tegola in casa Milan, già alle prese con l'infermeria piena. Dopo Theo Hernandez, anche Brahim Diaz è risultato positivo al Covid-19 e non sarà disponibile per la prossima gara in programma contro il Verona a San Siro. "AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi - si legge in un comunicato del club -. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo".

Getty Images