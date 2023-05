Serie A, Milan-Lazio 2-0: Bennacer e Theo firmano lo scontro Champions

MILAN-LAZIO 2-0

Due reti nel primo tempo per i rossoneri di Pioli dopo l'infortunio di Leao. Terzo ko in quattro partite per la squadra di Sarri

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan ha aperto la 32a giornata di Serie A battendo 2-0 la Lazio a San Siro in uno scontro diretto per la Champions League. I rossoneri, scioccati dall'infortunio al 10' di Leao, hanno reagito sbloccando il match al 17' con Bennacer dopo un recupero offensivo dell'algerino rifinito da Giroud. La reazione della squadra di Sarri non è arrivata e il Milan ne ha approfittato al 29' per trovare il raddoppio con un coast-to-coast di Hernandez che ha beffato Provedel. Rossoneri a -3 dai biancocelesti che hanno perso tre delle ultime quattro partite in campionato.

LA PARTITA

Il Milan per la corsa al piazzamento in Champions League c'è e a San Siro contro la Lazio seconda in classifica lo ha dimostrato. Davanti al proprio pubblico infiammato per il derby europeo in vista, Pioli ha schierato i titolari dopo il brutto pareggio contro la Cremonese e nonostante l'infortunio immediato di Leao ha saputo reagire battendo 2-0 la Lazio, sconfitta per la seconda volta in una settimana a Milano e risucchiata nella battaglia.

In un match da non sbagliare assolutamente per condizioni di classifica, le prime emozioni sono arrivate nel bene e nel male da Rafael Leao. L'uomo in più di Pioli al 10' ha creato la prima occasione da gol puntando Casale e Provedel, ma poco dopo ha ghiacciato il Meazza chiedendo il cambio per un problema muscolare che lo mette a forte rischio per il derby di Champions League. Proprio in questo frangente però si è vista la marcia in più del Milan nel caldo pomeriggio milanese. Con l'ingresso di Saelemaekers sulla sinistra, la squadra di Pioli è stata brava a non farsi condizionare dall'evento mostrando grinta e concentrazione, più degli avversari, mangiati sulla trequarti già al 17' da Bennacer: l'algerino ha rubato palla a Marcos Antonio trovando poi in Giroud la sponda giusta per battere Provedel con una conclusione sporca schiacciata a terra ma vincente.

Non solo, a vantaggio acquisito il Milan ha continuato a premere sull'acceleratore non lasciando spazio e tempo alla Lazio per imbastire una reazione. Mentre Immobile è rimasto isolato tra Kjaer e Tomori, Zaccagni e Felipe Anderson hanno provato ad accendere le manovre studiate da Sarri, ma alla fine è stato Theo Hernandez a prendersi la scena al 29' partendo dalla propria area e attraversando il campo in verticale palla al piede con Milinkovic-Savic alle calcagna; una cavalcata giunta fino al capolinea per il 2-0.

E la Lazio? Poco consistente la prova dei biancocelesti che non sono mai riusciti a impensierire la porta di Maignan, se non con una potenziale occasione per Basic in pieno recupero. Un segnale allarmante per Sarri, alla terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato. Un trend da invertire assolutamente nel momento più bollente della stagione.

--

LE PAGELLE

Bennacer 7 - Ritrova il posto sulla trequarti e con le sue armi, pressing e palleggio, sblocca il match scippando il pallone a Marcos Antonio e battendo Provedel dopo la sponda di Giroud. Non solo, diventa parte integrante delle manovre offensive rossonere con i suoi movimenti in appoggio.

Hernandez 7 - Si ripete a quasi un anno di distanza trovando la rete con un coast-to-coast che ha sorpreso la fase difensiva della Lazio, come l'anno scorso contro l'Atalanta. Quando parte palla al piede e quando gioca con la concentrazione giusta è imprendibile.

Saelemaekers 6,5 - Il belga entra subito per sostituire Leao in un San Siro incredulo, gioca sulla fascia opposta rispetto al solito ma dimostra di essere uno degli uomini più in forma di Pioli. Gioca con attenzione, dedizione e tecnica.

Zaccagni 5,5 - Anche se non al meglio della condizione Sarri non rinuncia a lui. L'esterno però è meno lucido del solito negli ultimi metri, pur mettendo in difficoltà Calabria non trova la giocata giusta nel momento decisivo. La sua gara dura meno di un'ora.

Immobile 5 - Gara durissima per il capitano della Lazio che passa ottanta minuti in solitudine e poco assistito dai compagni. Una sola occasione, sporca, che non riesce a deviare in porta di testa.

Milinkovic-Savic 5 - Partita di grande difficoltà per il centrocampista serbo, mai pericoloso in attacco né nel vivo del gioco. Nell'azione del raddoppio del Milan non riesce a opporsi a Hernandez accompagnandolo fino al tiro vincente.

--

IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 2-0

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5,5 (1' st Kalulu 6), Kjaer 6 (1' st Thiaw 6,5), Tomori 6, Hernandez 7 (35' st Ballo-Touré sv); Krunic 6,5, Tonali 6,5; Messias 6,5, Bennacer 7, Leao sv (11' Saelemaekers 6,5); Giroud 6 (23' st Rebic 6). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Adli, Diaz, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Origi, De Ketelaere. All.: Pioli 6,5.

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Hysaj 5,5 (23' st Pellegrini 6), Casale 5, Romagnoli 5,5, Marusic 6 (11' st Lazzari 6); Milinkovic-Savic 5 (23' st Basic 6), M. Antonio 5, Luis Alberto 5,5; Anderson 5,5, Immobile 5 (36' st Cancellieri sv), Zaccagni 5,5 (11' st Pedro 6). A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Gila, Romero, Fares, Bertini. All.: Sarri 5.

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 17' Bennacer, 29' Hernandez

Ammoniti: Calabria, Thiaw (M); Romagnoli, Marusic, Casale (L)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Da quando è arrivato al Milan (2019/20), Theo Hernández è, insieme a Robin Gosens, il difensore che è stato coinvolto in più gol in Serie A (39: 22 reti e 17 assist).

Il Milan è rimasto imbattuto per sette partite consecutive (3V, 4N) in una singola stagione di Serie A per la prima volta dallo scorso maggio (16).

Ismaël Bennacer ha segnato in una gara interna in Serie A per la prima volta da luglio 2020 (contro il Bologna, suo primo gol in assoluto nella massima serie).

La Lazio non ha effettuato neanche una conclusione nello specchio in una partita di Serie A per la prima volta da ottobre 2020 (contro la Sampdoria).

Olivier Giroud è il giocatore più anziano ad aver servito almeno cinque assit in questa Serie A (cinque passaggi vincenti per il classe 1986).

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite di Serie A, tanti clean sheet quanti quelli ottenuti nelle 18 gare precedenti.

La Lazio ha perso tre delle ultime quattro partite in Serie A (1V) dopo che era rimasta imbattua nelle precedenti otto gare (7V, 1N).

Da quando è arrivato al Milan (2019/20), Theo Hernández è il difensore che ha segnato più gol in seguito a una progressione palla al piede in Serie A (sette).

La Lazio ha perso due trasferte di fila in Serie A per la seconda volta in questo campionato (la prima lo scorso gennaio).

Secondo gol in questo campionato per Ismaël Bennacer in questo campionato e quinto in Serie A; due di questi sono stati segnati in seguito a un assist di Olivier Giroud.

Tra i maggiori cinque campionati europei la Serie A è quello che conta più assist dei portieri in questa stagione (cinque: Dragowski, Tatarusanu, Maignan, Carnesecchi e Di Gregorio).

Mike Maignan è l’unico portiere ad aver effettuato due assist nelle ultime due stagioni di Serie A (il primo a febbraio 2022 per Rafael Leão).