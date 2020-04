Milan, Elliott ha previsto la crisi salvando così i conti del trimestre

In tempi di crisi da pandemia c'è chi si è mosso in anticipo, prevedendo le ricadute economico-finanziarie causate dal lockdown per il diffondersi del coronavirus, e ha di conseguenza "protetto" i propri conti. E' questo il caso, come scrive il Sole 24 ore, del fondo Elliott, azionista di controllo del Milan. Già all'inizio di febbraio, quando ancora in Europa e negli Stati Uniti l'emergenza era solo paventata come ipotesi possibile ma non reale, il fondatore del Fondo Paul Singer aveva "ordinato" ai suoi 473 collaboratori sparsi tra New York, Londra, Hong Kong e Tokio di far approvvigionamenti di acqua, cibo e medicine onde poi evitare i luoghi pubblici e di attrezzarsi per non uscire di casa per almeno un mese perchè il virus era già in circolazione tra soggetti asintomatici.