Juve, Locatelli scuote la squadra: "Non possiamo permetterci di perdere queste partite"

"Non possiamo permetterci di perdere queste partite, sono arrabbiato per come abbiamo giocato. Abbiamo sbagliato dei dettagli che poi fanno la differenza". Il capitano della Juve Manuel Locatelli non nasconde la sua delusione per la sconfitta di Como: "La cosa importante è sistemare queste cose - ha proseguito a Dazn - Ne abbiamo parlato col mister, ora dobbiamo pensare al Real. Probabilmente cambierà qualcosa, quello lo deciderà il mister. Noi dobbiamo cercare di alzare la testa, di lavorare, è vero che ci sono tante partite in un mese ma quando indossi questa maglia hai l'obbligo di cercare di vincerle senza alibi, senza scuse. Bisogna migliorare, dare di più di quello che stiamo dando. Abbiamo l'occasione per farlo col Real Madrid e bisogna viverla così. Questa partita è andata, siamo arrabbiati, ma l'unica cosa che possiamo fare è lavorare, migliorare quei dettagli di cui parlavo prima".