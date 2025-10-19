Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juve, Locatelli scuote la squadra: "Non possiamo permetterci di perdere queste partite"

19 Ott 2025 - 16:09
© ipa

© ipa

"Non possiamo permetterci di perdere queste partite, sono arrabbiato per come abbiamo giocato. Abbiamo sbagliato dei dettagli che poi fanno la differenza". Il capitano della Juve Manuel Locatelli non nasconde la sua delusione per la sconfitta di Como: "La cosa importante è sistemare queste cose - ha proseguito a Dazn - Ne abbiamo parlato col mister, ora dobbiamo pensare al Real. Probabilmente cambierà qualcosa, quello lo deciderà il mister. Noi dobbiamo cercare di alzare la testa, di lavorare, è vero che ci sono tante partite in un mese ma quando indossi questa maglia hai l'obbligo di cercare di vincerle senza alibi, senza scuse. Bisogna migliorare, dare di più di quello che stiamo dando. Abbiamo l'occasione per farlo col Real Madrid e bisogna viverla così. Questa partita è andata, siamo arrabbiati, ma l'unica cosa che possiamo fare è lavorare, migliorare quei dettagli di cui parlavo prima".

Ultimi video

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

00:56
DICH FABREGAS IN MIX 19/10 DICH

Fabregas: "Abbiamo anche sbagliato ma oggi abbiamo vinto e nessuno ne parlerà"

01:24
DICH VOJVODA IN MIX 19/10 DICH

Vojvoda: "Se pensiamo all'Europa? Guardiamo partita dopo partita"

02:57
ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:34
Como, Fabregas: "Oggi sono molto orgoglioso. A 'mister' Tudor non hanno spiegato come funziona qui"
16:09
Juve, Locatelli scuote la squadra: "Non possiamo permetterci di perdere queste partite"
15:08
Cremonese, Nicola: "Vardy è pronto, potrebbe partire titolare"
15:01
Serie A, tifosi del Como in silenzio per 15' contro la partita a Perth. E striscione contro la Lega
13:05
Nazionale donne: indisponibile Caruso, Soncin convoca Pandini