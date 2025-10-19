Logo SportMediaset

Calcio

Como, Fabregas: "Oggi sono molto orgoglioso. A 'mister' Tudor non hanno spiegato come funziona qui"

19 Ott 2025 - 16:34
© Getty Images

© Getty Images

"Oggi sono molto orgoglioso, ne abbiamo parlato prima in campo. Questo vuol dire essere vincenti, lottare sempre l'uno per l'altro con grande mentalità. È stato bellissimo vincere davanti ai nostri tifosi, oggi abbiamo dimostrato che quando siamo tutti uniti siamo forti". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro la Juventus in campionato. "Morata ha fatto la partita perfetta per quello che volevo da lui, l'attaccante è giudicato per fare gol ma non per me. Il gol serve per la sua fiducia personale, ma non per quello che deve dare alla squadra", ha aggiunto. "Ma oggi la squadra ha giocato una grande partita tatticamente, contro una squadra che martedì va a giocare al Bernabeu contro il Real Madrid cosa che per noi è ancora lontano solo da pensare", ha detto il tecnico spagnolo. "Oggi abbiamo dimostrato di essere bravi soprattutto per la qualità", ha spiegato ancora. In tribuna c'era anche Arsene Wenger. "Sono stato un'ora con lui ed Henry prima della partita, devo solo ringraziarlo perchè a 16 anni ha creduto in me come io sto credendo in Nico Paz. Lo stiamo portando ad un altro livello, è un ragazzo umile e sono sicuro del suo futuro. Lui può arrivare dove vuole se continua con questa fame, perchè talento e fisicità ce l'ha". Poi in conferenza manda una stoccata a Tudor: "Io a differenza sua, che mi ha chiamato solo ‘l’allenatore del Como’, lo chiamo con rispetto mister Tudor. Ha detto che io prendo tutti i giocatori, magari non gli hanno spiegato bene come funziona qui". 

