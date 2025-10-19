Logo SportMediaset

Calcio

Cremonese, Nicola: "Vardy è pronto, potrebbe partire titolare"

19 Ott 2025 - 15:08

"Vardy potrebbe partire titolare. Non so quanti minuti avrà nelle gambe, ma è pronto". Davide Nicola non si nasconde alla vigilia della sfida di domani sera allo Zini contro l'Udinese. Il tecnico della Cremonese presenta così un match che segna la ripartenza dopo la sosta, con la solita lucidità e la consueta carica. "Affrontiamo una squadra che rappresenta un modello per tante realtà - spiega Nicola -. L'Udinese è al secondo anno di un progetto tecnico-tattico molto preciso, e soprattutto è al trentesimo consecutivo in Serie A: un dato straordinario anche solo da citare. Hanno continuità, identità e una struttura consolidata. È una formazione fisica, capace di attaccare con più strategie, e servirà una partita di grande coraggio e organizzazione. Per raggiungere il nostro obiettivo bisogna fare punti, e non basta far bene una singola fase di gioco: occorre crescere costantemente, diventare sempre più convinti e maturi. Ecco perché preferisco progredire passo dopo passo, costruendo solidità attraverso il lavoro quotidiano. Il pubblico ci darà una grande mano, e noi dobbiamo metterci dentro tutto".

16:34
Como, Fabregas: "Oggi sono molto orgoglioso. A 'mister' Tudor non hanno spiegato come funziona qui"
16:09
Juve, Locatelli scuote la squadra: "Non possiamo permetterci di perdere queste partite"
15:08
Cremonese, Nicola: "Vardy è pronto, potrebbe partire titolare"
15:01
Serie A, tifosi del Como in silenzio per 15' contro la partita a Perth. E striscione contro la Lega
13:05
Nazionale donne: indisponibile Caruso, Soncin convoca Pandini