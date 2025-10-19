Logo SportMediaset

Calcio

Serie A, tifosi del Como in silenzio per 15' contro la partita a Perth

19 Ott 2025 - 13:51

Quindici minuti di silenzio al Sinigaglia durante la partita contro la Juventus. I tifosi del Como non hanno sostenuto la squadra per il primo quarto d'ora di gioco in protesta contro la decisione di giocare Milan-Como a Perth, in Australia. Già nei giorni scorsi un comunicato dei tifosi aveva risposto alla richiesta di sacrificio avanzata dalla società lariana per il 'bene comune' del calcio italiano: "Con rispetto, ma con fermezza, lo diciamo chiaro: non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro".

