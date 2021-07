Milan, ecco Giroud e Maignan: primo allenamento per i nuovi acquisti

QUI MILAN

I due francesi hanno calcato per la prima volta il campo di Milanello, possibile esordio sabato in amichevole contro il Nizza

Il Milan torna ad allenarsi a Milanello e lo fa con due novità: Olivier Giroud e Mike Maignan hanno infatti svolto in mattinata la loro prima seduta da rossoneri, che è cominciata con del lavoro in palestra per l'attivazione muscolare e dei torelli di riscaldamento sul campo. La giornata è proseguita poi con la squadra divisa in due gruppi, che hanno svolto esercizi specifici sul possesso palla. A seguire una serie di esercitazioni tecniche, infine una partitella a campo ridotto. Getty Images

Per la giornata di mercoledì è prevista una doppia seduta di allenamento, in attesa di cominciare a fare sul serio. Dopo le sgambate contro Pro Sesto e Modena, terminate rispettivamente 6-0 e 5-0, gli uomini di Pioli voleranno infatti in Francia, dove sabato 31 affronteranno il Nizza nella loro prima amichevole internazionale. Il match contro i transalpini dovrebbe essere l'occasione dell'esordio proprio per Giroud e Maignan, in staffetta rispettivamente con Tatarusanu e Leao, titolari nelle prime due uscite. Il livello delle sfide si alzerà ulteriormente nel mese di agosto: il 4 è in programma l'amichevole col Valencia, l'8 quella più attesa, contro il Real Madrid.