Milan, Diaz alla Messi: "Sognavo di esultare togliendo la maglia. Ma Pioli..."

Un'incredibile cavalcata quella di Brahim Diaz che ha sorpreso i difensori della Juve e regalato il raddoppio al Milan nel big match di San Siro. Poi l'esultanza alla Messi: via la maglia e braccia alzate a mostrare la sua numero 10. Come l'asso argentino fece dopo la rete del 3-2 nel Clasico della stagione 2016/17 al Bernabeu. "Da piccolo volevo sempre esultare togliendo la maglietta. Lo stavo facendo l'anno scorso contro lo Spezia, poi Calabria mi aveva fermato. Non c’era niente di particolare nell'esultanza. Adesso la dieci è mia. Ero felice ed emozionato per il gol. Pioli mi ha rimproverato dopo il giallo".