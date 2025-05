Milan, continua la protesta dei tifosi tra social e striscioni. Maldini simbolo della frattura col club, Ibra nel mirino

Finale di stagione pesante, anzi pesantissimo per il Milan. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna che ha negato l'accesso diretto alla prossima Europa League, i rossoneri rischiano seriamente di restare fuori da ogni competizione europea nella prossima stagione. Un fallimento tecnico certificato dal cambio di allenatore in corsa, dal nono posto in classifica e completato dalla retrocessione in Serie D di Milan Futuro, un ulteriore elemento di contestazione per i tifosi. Fuori dalla sede del Diavolo c'è stata una sorta di contestazione all'operato della società, non da parte del tifo organizzato che però ha disertato la trasferta dell'Olimpico contro la Roma e lo avrebbe fatto, come annunciato, anche se non fosse stata vietata la cosa. Il termometro della rabbia del popolo rossonero però sono i social, letteralmente inondati da messaggi duri contro la gestione Elliott e anche contro Ibrahimovic, soprattutto dopo il triste epilogo della prima stagione tra i professionisti dei giovani di Milan Futuro.