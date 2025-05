Milan, Moncada: "Fiducia in Conceicao, vedremo a fine anno"

Geoffrey Moncada ha parlato prima della gara contro la Roma parlando della stagione e dei piani rossoneri. "Siamo molto delusi dalla stagione, ma lascia anche qualcosa per il prossimo anno. Abbiamo ancora più fame - ha spiegato direttore tecnico del Milan -. Abbiamo avuto tanti alti e bassi, siamo delusi e mi dispiace per i tifosi". "Ho veramente fiducia in Sergio è arrivato a gennaio e ha fatto di tutto per noi - ha proseguito parlando del futuro del tecnico rossonero -. Vedremo a fine stagione, ma ho fiducia in lui". Infine sulla retrocessione del Milan Futuro: "Abbiamo creato il Milan futuro per creare giocatori, quest'anno 7 giocatori del Milan Futuro hanno giocato in Serie A. Importante creare il talento, abbiamo visto che anche il Barça B è andato in D e comunque crea giocatori. Non conta giocare in C o in D".