Milan, Conceiçao dopo il derby: "Questo è l'atteggiamento che voglio vedere. Delusi, ma pari giusto"

Il gol di De Vrij in pieno recupero ha tolto la gioia del terzo derby stagionale consecutivo vinto al Milan, il secondo a Sergio Conceiçao che allo stesso minuto aveva festeggiato in Supercoppa. Il tecnico portoghese però, a prescindere dagli episodi fortunati come i tre pali dell'Inter, ha avuto risposte dai suoi giocatori dopo il tracollo di Zagabria e lo scossone sul mercato con gli addii di Calabria e Morata. "Questo è l'atteggiamento che vogliamo vedere e i ragazzi sono stati bravi a interpretare quello che avevamo chiesto contro un avversario molto forte - ha commentato Conceiçao a fine partita -. Era importante controllare i punti forti dell'Inter per provare a sfruttare le nostre occasioni. Siamo delusi perché abbiamo perso due punti nel recupero, ma il pareggio per me è un risultato giusto. La squadra ha lavorato e ha fatto una bella partita, sono comunque contento e da questo match vogliamo ripartire per i prossimi quattro mesi".