Milan, con il Frosinone per blindare il terzo posto. Pioli non cambia

VERSO FROSINONE-MILAN

I rossoneri dovrebbero confermare l'11 delle ultime tre uscite. Di Francesco si affida gli juventini Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea

Il big match scudetto tra Inter e Juventus in programma domenica sera potrebbe permettere al Milan di rosicchiare punti ad almeno una delle due squadre che gli sta davanti. Prima, però, c'è da battere stasera alle 18 il Frosinone, in ripresa dopo un periodo di scarsi risultati. Pioli dovrebbe confermare per la quarta volta di fila lo stesso 11 titolare: Bennacer è recuperato, ma partirà dalla panchina. In mezzo al campo trova ancora posto Adli. Di Francesco, alle prese con una lista lunghissima di infortunati, punta tutto sugli ex juventini Soulè, Kaio Jorge e Barrenechea. Il Diavolo vuole blindare ulteriormente il terzo posto, mentre i ciociari in caso di vittoria metterebbero in cascina punti fondamentali per la salvezza.

Il Milan deve lasciarsi subito alle spalle il pareggio con il Bologna e i due rigori sbagliati nella stessa partita prima da Giroud e poi da Theo Hernandez. Due errori gravi che hanno avuto gran peso sul risultato finale e che hanno negato al Diavolo la quinta vittoria di fila. Inter e Juve sono lontane, ma non c'è dubbio che i tre punti contro il Bologna avrebbero messo un po' più di pressione alle due là davanti. Una vittoria con il Frosinone consentirebbe al Diavolo di mantenere almeno 10 punti di vantaggio sull'Atalanta quarta in classifica (ma con una gara in meno, quella da recuperare contro l'Inter).

Pioli avrebbe deciso un nuovo rigorista per la sua squadra, individuandolo in Christian Pulisic. In attesa dei rientri di Tomori, Thiaw e Chukwueze (impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria), l'allenatore del Milan sembra aver trovato una certa quadratura e le condizioni fisiche non perfette di Bennacer consigliano prudenza. Adli ha dato ampie garanzie e l'avanzamento di Loftus-Cheek di qualche metro ha giovato al centrocampista inglese e a tutto il Milan.

Sono ben 10, invece, le defezioni per Di Francesco, praticamente una squadra intera: Kalaj, Marchizza, Oyono, Baez, Bonifazi, Lusuardi, Zortea, Cuni, Ghedjemis e Bidaoui. La difesa dovrebbe essere a 4, con l'ex Primavera del Milan Brescianini adattato a terzino sinistro. La cabina di regia è affidata a Barrenechea, mentre Harroui completa il tridente con Kaio Jorge e Soulè. In panchina le carte Cheddira, Ibrahimovic e Reinier.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Kaio Jorge, Harraoui. All.: Di Francesco

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Aldi, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli