Milan con gli uomini contati: Musah salta il Sassuolo, Jovic a forte rischio

VERSO MILAN-SASSUOLO

Pioli non potrà contare ancora sull'americano, per la punta ex Fiorentina si spera

© Getty Images Musah certo di non esserci, Jovic in forte dubbio. Il Milan si avvicina alla sfida col Sassuolo di sabato ancora una volta con tante assenze. L'americano ex Valencia, nonostante l'ottimismo di inizio settimane, ha dato forfait: si è allenato ancora a parte a Milanello, salterà la terza gara di fila a causa di un affaticamento non ancora smaltito. Anche la punta non ha preso nuovamente parte alla seduta con i compagni al centro sportivo: a condizionarlo una botta alla caviglia rimediata nella trasferta di Salerno. Su questo fronte c'è però una piccola speranza: il serbo potrebbe farcela a essere almeno tra i convocati.

Pioli quindi, è costretto a fare nuovamente la conta: se in difesa l'emergenza è conclamata, davanti Olivier Giroud rischia di essere di essere l'unica punta a disposizione. Non contando Francesco Camarda, che potrebbe essere comunque chiamato per fare numero. A centrocampo scontato l'utilizzo di Bennacer, Loftus-Cheek e Reijnders dall'inizio, con Adli e Krunic possibili alternative a gara in corso. Al Meazza, nell'ultima gara al cospetto del sempre ostico Sassuolo, gli occhi saranno puntati specialmente su Leao: il portoghese non segna in campionato da fine settembre. Occhio infine a Simic: plausibile che il centrale parta dalla panchina. Al centro del reparto difensivo spazio a Theo Hernandez, adattato, e all'espertissimo Kjaer.