Milan, Cardinale non molla: trattativa con Elliott per rifinanziare il debito

Nonostante in tre anni non abbia ancora alzato un trofeo e nonostante le critiche di molti tifosi rossoneri, Gerry Cardinale vuole tenersi il Milan. Nei giorni scorsi era circolata la voce secondo cui il fondatore di RedBird Capital Partners avrebbe potuto lasciare la guida del club addirittura in anticipo rispetto al termine ultimo fissato ad agosto 2025 per la restituzione del famoso vendor loan a Elliott, ma secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport l’imprenditore newyorkese non avrebbe alcuna intenzione di mollare e anzi sarebbe già al lavoro per rifinanziare il debito contratto al momento dell’acquisto della società.