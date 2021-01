Milan, Calhanoglu negativo al Covid: "Sono tornato"

MILAN

Hakan Calhanoglu non è più positivo al Covid-19 e dovrebbe essere a disposizione di Pioli per la sfida di sabato contro il Bologna. Dopo due settimane di assenza, è stato lo stesso fantasista turco a darne notizia su Instagram. "Sono tornato" il suo annuncio. Una buona notizia per i rossoneri, reduci dalla doppia sconfitta contro Atalanta e Inter e alla caccia del riscatto nel momento più delicato della stagione. Getty Images

Dopo Mandzukic, Tonali e Bennacer, un'altra buona notizia per Pioli. Filtra ottimismo per l'impiego del fuoriclasse turco, che si sta sottoponendo alle visite propedeutiche, magari non in campo dal 1' ma comunque in panchina e pronto all'occorrenza. Sono diverse, a questo punto, le soluzioni per l'allenatore rossonero. La prima prevede l’utilizzo di Krunic, oppure l’inserimento di uno tra Rebic o Leao dietro Ibrahimovic. La terza scelta, la più rischiosa e meno praticabile, prevede l'impiego di Daniel Maldini, trequartista di ruolo ma inesperto per un match così delicato.

LA GIOIA DI CALHANOGLU