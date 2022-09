Milan: Tonali e Calabria ok per Empoli, Rebic e Origi da valutare

MILAN

Al Castellani Ballo-Touré dovrebbe sostituire Theo Hernandez, ma sono pronte anche altre soluzioni

© Getty Images In casa Milan è iniziata la conta per la ripresa del campionato. In vista della trasferta di Empoli, Pioli dovrà infatti capire su chi potrà contare al 100%. Per quanto riguarda gli acciaccati, buone notizie arrivano soprattutto da Calabria e Tonali. Il terzino ormai si è aggregato al resto gruppo e sarà a disposizione, il centrocampista invece a breve dovrebbe smaltire completamente l'affaticamento muscolare che non gli ha consentito di giocare in Nazionale. Discorso diverso invece per Rebic e Origi, per cui invece occorreranno ulteriori valutazioni nei prossimi giorni.

Il croato sembra aver superato il problema alla schiena che l'ha tenuto lontano dal campo nelle ultime gare, ma difficilmente verrà schierato dall'inizio contro l'Empoli. Più facile immaginare un suo eventuale utilizzo a gara in corso. Quanto invece al belga, l'impressione è che lo staff rossonero non voglia correre troppi rischi forzando i tempi. Nel 2022, fra Liverpool e rossoneri, del resto l'attaccante ha giocato soltanto una volta da titolare: il 2 marzo nel match di FA Cup contro il Norwich. Situazione che impone grande cautela sul recupero dell'ex Liverpool per evitare pericolose ricadute.

Per quanto riguarda invece l'assenza di Theo Hernandez, Pioli dovrà inventarsi qualcosa per puntellare la corsia sinistra. Due le opzioni: Ballo-Touré o Dest. Al momento il primo sembra in vantaggio nelle gerarchie del tecnico rossonero, ma non si possono escludere cambi di scena nei prossimi giorni con l'eventuale spostamento a sinistra di Calabria o un passaggio al 3-5-2 con Leao a tutta fascia e Kalulu, Kjaer e Tomori in difesa.