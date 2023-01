Milan, Calabria: "Arrabbiati e delusi, ma nulla è perduto"

I due punti buttati al vento in 7 minuti per mancata "gestione dell'orologio" hanno allontanato ancor di più il Milan dal primo posto in classifica del Napoli, ma capitan Davide Calabria prova a rialzare i rossoneri e suona la carica con una storia su Instagram: "Arrabbiati e delusi per il risultato finale. In un momento storico sempre più mediatico, dove bisogna creare per forza dei problemi, mi piace sempre guardare la realtà - ha scritto il difensore - Meritavamo senza dubbio la vittoria, non ci siamo riusciti per dei dettagli che abbiamo già analizzato e che miglioreremo, ma non pensiamo minimamente sia tutto sprecato. La strada è in salita ma questa squadra non ha paura delle grandi sfide. Lo abbiamo sempre dimostrato, il compattarsi ancora di più ed uscire al meglio, nei momenti più delicati, insieme".