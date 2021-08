Milan, Brahim Diaz senza paura: "La pressione mi piace, lotteremo per lo scudetto"

Il numero 10

Il trequartista spagnolo suona la carica in vista della nuova stagione con l'obiettivo di migliorarsi ancora con i rossoneri

Al Milan c'è un nuovo numero 10 e risponde al nome di Brahim Diaz. Ha colto al volo l'occasione dopo il cambio di sponda del Naviglio milanese di Hakan Calhanoglu e ora è pronto a fare i conti con la pressione: "Mi piace, ho tanta personalità - racconta lo spagnolo alla Gazzetta dello Sport - e quest'anno lotteremo per lo scudetto". L'obiettivo nella testa dell'ex Real Madrid è quindi chiaro: "Miglioreremo ancora".

Arrivato in prestito lo scorso anno dal Real Madrid, Brahim Diaz è riuscito sùbito a convincere l'ambiente, i tifosi, i compagni e Stefano Pioli, che ha spinto per non lasciarselo scappare. Il tutto con la leadership di Zlatan Ibrahimovic: "Mi piace il suo modo di motivarci, spinge tutti a dare di più". Quindi via alla nuova stagione di Serie A e di Champions League per lo spagnolo, ormai calato perfettamente nella realtà rossonera e pronto a onorare quella maglia numero 10 che è stata di grandi campioni della storia del calcio: "Che occasione, mi assumo la responsabilità e spero di esserne all'altezza".