Milan, Biglia e l'agente di Kessie convocati in sede: multa in arrivo per entrambi

21/03/2019

Il Milan prova ad archiviare il caso della lite scoppiata fra Biglia e Kessie durante il derby perso domenica scorsa contro l'Inter. Come confermato in ambienti rossoneri, giovedì pomeriggio Leonardo e Maldini hanno convocato in sede il centrocampista argentino e George Atangana, l'agente dell'ivoriano che in questi giorni è impegnato con la sua nazionale. Per entrambi i giocatori è in arrivo una multa.