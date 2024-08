Milan: presentazione in grande stile per Emerson Royal, Pavlovic e Morata

© Getty Images

Il Trofeo Silvio Berlusconi ha rappresentato l'occasione per dare il bentornato a San Siro ai tifosi del Milan, ma anche per dare il benvenuto a tre nuovi acquisti rossoneri: Alvaro Morata, Emerson Royal e Strahinja Pavlovic. Il primo a mettere piede sul terreno del "Meazza" è stato il brasiliano, con indosso la pesantissima maglia numero 22 appartenuta a Kakà; poi è toccato al serbo, maglia numero 31; infine allo spagnolo, per lui maglia numero 7. È stato poi proprio Morata, subito titolare nell'amichevole col Monza, a rivolgere un messaggio ai sostenitori del Diavolo: "Grazie a tutti per essere venuti con questo caldo - le sue parole -. Non possiamo promettervi titoli, ma daremo tutto per questa maglia. Spero di trovarci qui a fine stagione con i mezzo al campo dei trofei. Grazie a tutti e forza Milan". Dopo la presentazione i tre hanno calciato palloni autografati al pubblico, prima di prepararsi per la sfida.