Milan, Bennacer positivo al Covid: sta bene e si allena a casa

A tre settimane dall'inizio della stagione, tegola Bennacer in casa Milan. Il centrocampista algerino è risultato infatti positivo al Covid ed è stato subito messo in isolamento domiciliare. "AC Milan comunica che Ismaël Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro l'OGC Nice in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana - si legge in un comunicato del club rossonero -. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa".

Getty Images