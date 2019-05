Milan, Bakayoko si spiega su Twitter: "Mai rifiutato di entrare"

07/05/2019

Il Milan torna alla vittoria e continua a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League , ma in casa rossonera il clima è tutt'altro che sereno, come dimostra la clamorosa lite in panchina tra Gattuso e Bakayoko . Dopo la gara col Bologna il tecnico dei rossoneri ha fatto intendere che risolveranno la cosa in privato , ma pochi minuti dopo il tripice fischio è lo stesso centrocampista a spiegare quanto successo con un lungo post su Twitter : "Non accetto di essere considerato un giocatore che si rifiuta di entrare in campo quando glielo chiede il suo allenatore".

"Sono diverse settimane che sui media si parla di me - esordisce Bakayoko - ma io ho deciso di non dire niente e di continuare a lavorare. D'altra parte però quello che è successo stasera e l'interpretazione che si sta cercando di dare alla cosa mi obbliga a rispondere subito perché io non accetto di essere considerato un giocatore che si rifiuta di entrare in campo quando glielo chiede il suo allenatore e che non rispetta il suo club e i suoi compagni di squadra. Iniziando in panchina - continua - ero pronto a dare il 200% anche se avessi giocato soltanto 5 minuti. Quando Lucas si è fatto male mi è stato detto di cominciare a prepararmi per il cambio. E così ho fatto, mi sono preparato subito e mi sono scaldato per 2/3 minuti massimo".